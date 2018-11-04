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حوادث

انتشال جثة طفل حديث الولادة من ترعة بالشرقية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
وائل شاهين
انتشل أهالى قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، الأحد، جثة طفل حديث الولادة، غارقة بمياه ترعة القرية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من الأهالى بانتشال جثة طفل حديث الولادة غارقًا بترعة القرية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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