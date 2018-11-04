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تعليم

833 طالبا يترشحون في انتخابات اتحادات طلاب جامعة أسوان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت جامعة أسوان اليوم الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين فى انتخابات اتحادات الطلاب والذين يبلغ عددهم 833 طالبًا.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن أعداد الطلاب المرشحين للانتخابات زاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما يعكس حرص الطلاب على المشاركة فى هذه الانتخابات.

وأضاف أحمد غلاب بأنه تم وضع كشوف المرشحين المبدئية فى أماكن واضحة بمختلف كليات الجامعة لكى يتعرف الطلاب على جميع زملائهم المرشحين.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب أنه سيتم فتح باب تلقى الطعون غدًا الاثنين ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء القادم، وفقًا للجدول المعد لسير انتخابات اتحاد الطلاب.
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