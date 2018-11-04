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جوائز وشروط مسابقة أفضل عاصمة ومدينة وحي وقرية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية عن جوائز وشروط مسابقة أفضل عاصمة ومدينة وحي وقرية على مستوى المحافظات، وذلك بهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية، حيث تركز المسابقة على 5 محاور أساسية تشمل الإصحاح البيئى والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات.

ويعني الإصحاح البيئي وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة وتغطية الترع والمصارف ، كما سيتم تقييم التنمية العمرانية للمدينة والحي وفقًا لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين والشوارع والتصدي لمخالفات البناء وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية ، وحول محور التنمية المحلية سيتم وفقًا لجهود المدينة والحي لتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية وتشغيل الشباب وتحصيل مستحقات الدولة ودعم المرأة المعيلة، كما سيتضمن المحور الرابع والخامس الخاصين بالمشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات بالمدينة والحي قدرتهما على حشد الجهود الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خدمية.

وستنفذ المسابقة على مرحلتين، المرحلة الأولى على مستوى المحافظات، حيث ستكون مسابقة داخلية على مستوى المحافظة، لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل قرية.

اما المرحلة الثانية والتى تجرى على مستوى الجمهورية حيث سيتم خلالها تصفية الوحدات المحلية الفائزة من كل محافظة وتحديد المراكز الثلاث الأولى للعواصم والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية ، ويقوم بالاختيار ثلاث لجان متخصصة

أما الجوائز هناك جوائز مالية سيكون على مستوى المدن والأحياء الجائزة الأولى ٢ مليون جنيه والجائزة الثانية مليون جنيه والجائزة الثالثة ٥٠٠ ألف جنيه ، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه والجائزة الثانية ٥٠٠ ألف جنيه والجائزة الثالثة ٣٠٠ ألف جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم صرف نسبة ٥ ٪ من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الفائزة.

كما أنه سيكون هناك حوافز معنوية تتمثل فى التصعيد الوظيفى للقيادات المحلية المسئولة عن الوحدات المحلية الفائزة ، مضيفًا أنه بالنسبة للمدينة الأولى والحى الأول يتم تعيين رئيس المدينة أو رئيس الحى فى أول حركة قادمة للقيادات بالمحليات سكرتيرًا عامًا أو سكرتير عامًا مساعدًا حسب درجته الوظيفية ، أما بالنسبة للقرية الأولى سيتم تعيين رئيس القرية فى أول حركة قادمة رئيسًا لإحدى المدن .

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