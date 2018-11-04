ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسين الشحات يقود العين للفوز على بني ياس في الدوري الإماراتي.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق العين فوزًا على بني ياس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وشارك حسين الشحات أساسيًا في اللقاء الذي افتتح أهدافه ريان يسلم لمصلحة العين في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يعزز لاعب خط الوسط المصري حسين الشحات من تقدم فريقه في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء بالهدف الثاني ليهدي فريقه نقاط الفوز.

ويعد هدف النجم المصرى فى شباك بنى ياس الرابع له هذا الموسم فى الدوري الإماراتى.

ورفع العين رصيده إلى تسع عشرة نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد بني ياس عند عشر نقاط، ليستقر في المركز العاشر.





loading...

ترشيحاتنا

براءة الحكم الجزائري من ركلة جزاء أزارو.. فيديو

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

أسطورة ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح ويتحدث عن تكرار إنجاز الموسم الماضي

ميدو يسخر من اختيارات المدير الفنى لمنتخب مصر لمباراة تونس

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

رفض تظلم احدى الشركات على قرار منع التصرف في حصة علاء مبارك

الداخلية تثأر للشهداء .. مقتل 19 إرهابيا متورطا في حادث دير الأنبا صموئيل .. فيديو

القوات الأمريكية تصل إلى الحدود التركية بعد قصف قوات أردوغان لسوريا ..صور

خالد بيومي يسخر من استبعاد وليد سليمان ومحمود علاء من قائمة منتخب على طريقته

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟