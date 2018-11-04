حسين الشحات يقود العين للفوز على بني ياس في الدوري الإماراتي.. فيديو

حقق فريق العين فوزًا على بني ياس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.



وشارك حسين الشحات أساسيًا في اللقاء الذي افتتح أهدافه ريان يسلم لمصلحة العين في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يعزز لاعب خط الوسط المصري حسين الشحات من تقدم فريقه في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء بالهدف الثاني ليهدي فريقه نقاط الفوز.



ويعد هدف النجم المصرى فى شباك بنى ياس الرابع له هذا الموسم فى الدوري الإماراتى.



ورفع العين رصيده إلى تسع عشرة نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد بني ياس عند عشر نقاط، ليستقر في المركز العاشر.











