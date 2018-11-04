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ياسر رزق: مصر واجهت الهجرة غير الشرعية بالمشروعات القومية .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:45 م
ياسر رزق
ياسر رزق
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس السيسي تحدث خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن التكلفة التي تكبدتها المجتمعات نتيجة التعجل بالتغيير أو إتمامه بآليات لا تخدم المصلحة الوطنية.

وتابع رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد «وعي شعب مصر أنقذها، لكن العديد من البلدان العربية مازالت تشهد صراعات وتتكبد خسائر مالية وإنسانية فادحة».

وأضاف رزق «القوات المسلحة مثلت عمود الخيمة لمصر قبل 2013 وحمت مؤسسات الدولة، والشعب انتفض على حكم المرشد لإداركه أنه مقدم على مهالك، ثم أتت إدارة الرئيس السيسي الرشيدة التي ركزت على محاربة الإرهاب والشروع في عملية التنمية».

واستطرد رئيس مجلس إدارة الأخبار «الرئيس السيسي حذر من الانتحار القومي داخل الدول، حيث يتم إثارة الفتن لإشعال الحروب الأهلية ، معلقًا «ربنا أنعم على مصرر بشعبها الواعي».

ووجه رزق رسالة للدول الأوروبية قائلأً: «أنتم استعمرتوا الدول الأفريقية واستنزفتوا ثرواتها، ومساعدتها حاليا يعد جزءا من اعتذاركم»، مؤكدا أن الاحتلال الأجنبي للدول الأفريقية من أهم أسباب تأخرها.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن هدفه الحفاظ على 100 مليون مواطن، لحمايتهم من سيناريو اللاجئين المتكرر في عدد من الدول المجاورة مشيرا إلى أن مصر استقبلت 5 ملايين لاجئ، معلقًا «مصر لا تطلق على السوريين لاجئين فهم أصحاب ارض، ولن ننسى أن الدولتين خاضتا الحرب مشتركة».

وأشار رزق إلى نجاح مصر في منع الهجرة غير المشروعة منذ 2016 ، فضلا عن توفير العديد من فرض العمل للشباب والتنمية من خلال المشروعات الجديدة.

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