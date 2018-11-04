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رياضة

تعرف على حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود في الدوري غدا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:36 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر اقامتها غدا الاثنين ضمن الأسبوع الثالث عشر فى الدوري الممتاز.

وضم الطاقم التحكيمي للقاء كل من: طارق مجدى حكمًا للساحة على أن يعاونه أحمد توفيق طلب ومصطفى عطية وأحمد صالح حكمًا رابعًا والثنائى محمد الصباحي ومحمد يوسف حكما إضافيا للقاء.

يذكر أن الفارس الأبيض يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 20 نقطة.
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