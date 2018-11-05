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فن

فنون مصر تستعد لتصوير قيد عائلي بمشاركة 30 نجما

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
محمد رجاء
محمد رجاء
سعيد فراج
تستعد مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع لتصوير مسلسل ضخم جديد بعنوان "قيد عائلي" بمشاركة 30 نجما من الصف الأول، وهو من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

والجدير بالذكر أن محمد رجاء يتعاون للمرة الثانية مع مجموعة فنون مصر بعد مشاركته في كتابة مسلسل "الطوفان" الذي حاز على نسبة مشاهدة ضخمة، حيث شارك فيه خمسة وعشرون نجما، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أبطال العمل تباعا.

كما يتعاون المخرج تامر حمزة للمرة الثانية مع مجموعة "فنون مصر" وذلك بعد إخراجه الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي.

يبلغ عدد حلقات العمل (45 حلقة) وهو من نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي ستعالج العديد من العلاقات الأسرية التي تنهار بسبب إغراءات المال، وهو من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
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