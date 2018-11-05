حريق يلتهم شقة بعقار سكنى بالشرقية.. والسكان تقفز من الشرفات

شب حريق هائل في شقة بعقار سكنى بمنطقة الأوقاف بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام النيران للشقة وقفز السكان من الشُرفات.



تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بنشوب حريق هائل شقة بالطابق الثالث في عقار سكنى بعمارات الأوقاف بمدينة بلبيس، وقفز الأهالى من الشُرفات خوفًا على حياتهم.



وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، بإشراف العميد احمد الشوادفي مدير الحماية، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار حصر التلفيات، والعرض على النيابة العام التى تولت التحقيقات.