ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حريق يلتهم شقة بعقار سكنى بالشرقية.. والسكان تقفز من الشرفات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:56 ص
صورة أرشيفية - السيطرة
صورة أرشيفية - السيطرة على حريق
وائل شاهين
شب حريق هائل في شقة بعقار سكنى بمنطقة الأوقاف بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام النيران للشقة وقفز السكان من الشُرفات.

تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بنشوب حريق هائل شقة بالطابق الثالث في عقار سكنى بعمارات الأوقاف بمدينة بلبيس، وقفز الأهالى من الشُرفات خوفًا على حياتهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، بإشراف العميد احمد الشوادفي مدير الحماية، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار حصر التلفيات، والعرض على النيابة العام التى تولت التحقيقات.
loading...

ترشيحاتنا

الطريقة الصحيحة للاهتمام بـ سرة الطفل حديث الولادة

اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

تمارين رياضية لتقوية عضلة الركبتين.. فيديو

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

دعاء صلاح تبكي على الهواء.. تعرف على السبب.. فيديو

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور

اصنعي بنفسك مزيل عرق آمنا لا يسبب اسمرار الجلد بأقل التكاليف

وزير الخزانة الأمريكي: هدفنا وقف دعم إيران للإرهاب في العالم

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟