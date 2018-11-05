الأربعاء.. انطلاق برامج التنمية المجتمعية في سيناء

ينطلق البرنامج التدريبي TOT، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اعتبارا من بعد الاربعاء في تمام الساعة الخامسة بمركز شباب مدينة العريش وهو اللقاء الأول ضمن حزمة برامج التنمية المجتمعية، وذلك بالتعاون بين جامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت شعار "يد تبني في سيناء".



وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة إن الملتحقين بالبرنامج 200 اسم، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات تنتهج نهج العمل مع الشباب في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة، وذلك بتنفيذ مجموعة من التدريبات والأنشطة التي تساعد على الوقاية والعلاج والارتقاء بما يدور في المجتمع.



وأشار الى أن البرنامج في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي تهدف الى توفير المناخ المجتمعي المناسب للنشء والشباب من خلال رعايتها لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والنفسية والرياضية والعلمية وتمكنيهم من المشاركة السياسية والمجتمعية وحثهم على العمل الجماعي والتطوعي.