ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف والمواقع الإلكترونية الصادرة اليوم.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة أخبار اليوم:
السيسي يوافق على مقترح "شباب المنتدى" بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

جريدة الأهرام:
"منتدى الشباب" يناقش دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب

مبتدأ:
مدبولي يطالب مستثمري الصين بتقليص مدة تنفيذ "الحمراوين"

اليوم السابع:
وزيرة السياحة: مشاركة مصر في بورصة لندن نقطة انطلاق للحملة الترويجية الجديدة

صدى البلد:
وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويطالب باستنباط أصناف جديدة

جريدة المصري اليوم:
بدء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية" بمكافأة 2300 جنيه شهريًا

مصراوي:
أجيري يعلن قائمة "المحليين" للمنتخب.. ضم السولية ووجه جديد.. وغياب سليمان وعلاء

الشرق الأوسط:
"استفتاء" قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا.
loading...

ترشيحاتنا

فيفيان لي المصرية وفينوس الآسيوية.. قصة الأميرة فوزية مع شاه إيران.. صور

متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

ضبط شقة تديرها سيدة في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة حراسات بورسعيد

المرور: كثافات معتادة وغلق منزل محور سعد الشاذلي.. فيديو

السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

حكم المرور من أمام المصلي

مستشار المفتي: الرجل لا يختار من النساء فى الدنيا إلا الزوجة.. فيديو

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتعديل لوائح أكاديمية ناصر العسكرية

القبض على 3 أشخاص تسببوا فى توقف قطار دمنهور - دسوق

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

أول دولة تعلن الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟