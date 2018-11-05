في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف والمواقع الإلكترونية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة أخبار اليوم:
السيسي يوافق على مقترح "شباب المنتدى" بتعديل قانون الجمعيات الأهلية
جريدة الأهرام:
"منتدى الشباب" يناقش دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب
مبتدأ:
مدبولي يطالب مستثمري الصين بتقليص مدة تنفيذ "الحمراوين"
اليوم السابع:
وزيرة السياحة: مشاركة مصر في بورصة لندن نقطة انطلاق للحملة الترويجية الجديدة
صدى البلد:
وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويطالب باستنباط أصناف جديدة
جريدة المصري اليوم:
بدء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية" بمكافأة 2300 جنيه شهريًا
مصراوي:
أجيري يعلن قائمة "المحليين" للمنتخب.. ضم السولية ووجه جديد.. وغياب سليمان وعلاء
الشرق الأوسط:
"استفتاء" قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة أخبار اليوم:
السيسي يوافق على مقترح "شباب المنتدى" بتعديل قانون الجمعيات الأهلية
جريدة الأهرام:
"منتدى الشباب" يناقش دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب
مبتدأ:
مدبولي يطالب مستثمري الصين بتقليص مدة تنفيذ "الحمراوين"
اليوم السابع:
وزيرة السياحة: مشاركة مصر في بورصة لندن نقطة انطلاق للحملة الترويجية الجديدة
صدى البلد:
وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويطالب باستنباط أصناف جديدة
جريدة المصري اليوم:
بدء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية" بمكافأة 2300 جنيه شهريًا
مصراوي:
أجيري يعلن قائمة "المحليين" للمنتخب.. ضم السولية ووجه جديد.. وغياب سليمان وعلاء
الشرق الأوسط:
"استفتاء" قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا.