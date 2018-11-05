تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته في السابعة مساء اليوم أمام حرس الحدود فى الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز وذلك على ملعب بتروسبورت.





ومن المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لمباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وكاسونجو.



