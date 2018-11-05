ضبط الشاب المتهم بقتل آخر بسبب خلافات مادية بنجع حمادى

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى، من ضبط شاب قتل آخر بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهم.



تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط محمد. ا، المتهم بقتل عز.م.ع، بمدينة نجع حمادى.



وكان خلاف على مبلغ مالى متبقى من ثمن هاتف محمول، قد أدى إلى مشادة كلامية بين الجانى والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض، نتج عنها مصرع المجني عليه بطعنات نافذة سددها له الجاني.

