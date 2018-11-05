رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور

تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أعمال النظافة والتجميل والطرق بالمركز.





وتفقد إبراهيم، اليوم، شوارع المدينة لمتابعة استمرارية أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمدن وقري مركز الطود.





جاء ذلك في إطار خطة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين بنطاق المركز وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.





كما تفقد طريق نجع مكي الغربي، مشيرا خلال جولته إلى إزالة الإشغالات، وتمهيد الطريق أمام المارة من أهل المنطقة.



