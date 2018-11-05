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محافظات

رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:06 م
جولة لرئيس مدينة
جولة لرئيس مدينة الطود بالاقصر
شمس يونس
تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أعمال النظافة والتجميل والطرق بالمركز.

وتفقد إبراهيم، اليوم، شوارع المدينة لمتابعة استمرارية أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمدن وقري مركز الطود.

جاء ذلك في إطار خطة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين بنطاق المركز وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما تفقد طريق نجع مكي الغربي، مشيرا خلال جولته إلى إزالة الإشغالات، وتمهيد الطريق أمام المارة من أهل المنطقة.

كما تابع سير العمل في شارع طريق مدرسة التحرير الثانوية بمنطقة الضمان بقريه العديسات بحري، وأعمال النظافة ورفع القمامة والاتربة والاشغالات بالشارع للتأكد من استمرارية مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
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