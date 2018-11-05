دكتوراه بالأزهر تناقش الثقافة والدين بين الفكر الغربي والإسلامي

تشهد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة يوم الخميس القادم مناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث خالد محمد فرج بعنوان "العلاقة بين الثقافة والدين بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي - دراسة تحليلية".



تأتي هذه الدراسة لتتبع اتجاهات الغربيين في تفسير العلاقة بين الثقافة والدين، مع بيان موقف الفكر الإسلامي، ثم إبراز أثرها على التنظير في شأن العلاقة بين الحضارات ، وانعكاساتها على ساحة الفكر في مجتمعاتنا العربية.



وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر مشرفا، والدكتور أحمد ربيع أستاذ الثقافة الإسلامية والعميد الأسبق لكليلة الدعوة مناقشا، والدكتور جمال رجب أستاذ الفلسفة الإسلامية ونائب رئيس جامعة السويس السابق مناقشا، والدكتور رجب عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم الصحافة بكلية الدعوة مشرفا مشاركا.