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رياضة

سيدات يد الأهلي جاهز لمواجهة هليوليدو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر صلاح، المدير الفني لفريق سيدات يد النادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة نادي هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة غدًا.

وأضاف أن المواجهة التي خاضها الأهلي بعد فترة التوقف أمام الجزيرة في الدوري ظهرت خلالها لاعبات الأهلي بشكل مميز للغاية.

وأشار المدير الفني ليد الأهلي الى أن فريق هليوليدو مميز، ويؤدي دائما مباريات قوية أمام الأهلي، وسيظهر منافسا قويا للأهلي في المباراة المقبلة.
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