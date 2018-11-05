ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2019 حتى 2022 وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي جرى انعقاده بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر بمشاركة أكتر من 2500 مشارك من متخذي القرار.

من خلال هذا المنصب تشارك مصر بفاعلية في مراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد الدولي للاتصالات والأمانة العامة وإصدار قرارات بشأنها خلال الأربعة أعوام التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، بالإضافة إلى متابعة تشكيل فرق العمل المختلفة التابعة للمجلس وإدارتها.

كما فاز المرشح المصري الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية، حيث تختص هذه اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي على مدار يومين (30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر)؛ حيث عقد السيد الوزير عدد من اللقاءات مع وزراء وكبار المسئولين المشاركين في أعمال المؤتمر لمناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ودعم ترشيح مصر في الانتخابات التي تم إجرائها على مقعد عضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، ودعم المرشح المصري لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد؛ وذلك في إطار السعي نحو تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات يعد هو اللقاء الرسمي للهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، ويعقد كل أربع سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الاربع سنوات القادمة. كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يعلن أفضل 3 جامعات مصرية في عام 2018

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

السيسي: شهادة التعليم الفنى بمصر معتمدة من ألمانيا.. فيديو

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

بلومبرج بيزنس: العاصمة المصرية الجديدة حلم مستحيل تحول إلى واقع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

أسوان تستقبل الفوج الثاني من قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك..صور

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

المتحف الكبير يستقبل 614 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

فيديو

السيسي يشهد فيلما عن التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة.. فيديو
السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن نظام التعليم الجديد وسبل تطوير المناهج.. فيديو
طارق شوقي: التعليم ليس شهادة على الحيط ولازم نغير من الدول المتقدمة..فيديو
السيسى: وزراء الحكومة يسعون لتغيير الواقع فى مصر .. فيديو
وزير التعليم العالي: نستهدف خلق كوادر شابة ومدربة وفاعلة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟