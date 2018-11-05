وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قدم خلالها واجب العزاء فى شهداء الوطن من المصريين الذين صعدت أرواحهم الطاهرة لبارئها عقب عودتهم من دير الأنباء صموئيل بالمنيا بيد الإرهاب الغادر.



وأكد الوزير خلال الزيارة أن مثل هذه الحوادث لن تزيد المصريين إلا تكاتفًا وتآزرًا فمصر الكنانة قادرة بعون الله تعالى وبترابط نسيجها الوطنى على دحر فلول الإرهاب، وأن رجال الشرطة كانوا وسيظلوا فى تكاتف فريد مع جموع الشعب المصرى العظيم يمثلون لأمن الوطن درعًا ويرجون لمسيرتها فى التنمية والازدهار والنماء.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس عن نجاح الأجهزة الأمنية بالوزارة من قتل ١٩ عنصرا إرهابيا من المتورطين فى واقعة استشهاد عدد من الأقباط وهم فى طريقهم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا.



ونجحت الأجهزة الأمنية فى أقل من ٤٨ ساعة من الثأر لشهداء الوطن والقضاء على تلك البؤرة الإرهابية التى تهدد أمن المصريين.