13 توصية بالجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية بمنتدى الشباب.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثانية من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



وخرجت الجلسة الختامية بالتوصيات التالية:

تجديد عهد الشراكة المصرية والإفريقية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والإفريقية، والإلتزام بالمبادئ القادمة من قوانين جامعة الدول العربية والمفوضية الأفريقية، ودفع العلاقات العربية الإفريقية إلى المحافل الدولية وآفاق تكامليًا بجميع المجالات، والترحيب بالترتيبات الإقليمية الإيجابية التى تقضى على النزاعات والاستفادة بتلك التجارب، وإنشاء صندوق عربى إفريقى من أجل عمليات حفظ السلام بالدول العربية والإفريقية، ووضع آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب مع التأكيد أن خطر الإرهاب هو التحدى الأكبر.



وأوصت الجلسة كذلك بإنشاء صندوق عربى إفريقى لدعم المشروعات الصغيرة الإفريقية العربية بهدف تقديم حوافز مادية، وتعزيز الحوار بين الشباب العربى والإفريقي وإيجاد منصات أساسية لدعم ذلك الحوار، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات الإفريقية والعربية وعرضها بالقمة العربية والإفريقية، وتصميم خريطة لتحديد أماكن جذب الاستثمار العربي الإفريقي، ووضع استراتيجية مشتركة للاكتفاء الذاتى فى الدول العربية والإفريقية، وإنشاء جائزة عربية إفريقية للتميز العالمى نسبة إلى العالمين زويل وتيلر.

