ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

13 توصية بالجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية بمنتدى الشباب.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
شيماء مجدي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الإفريقية والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثانية من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وخرجت الجلسة الختامية بالتوصيات التالية:
تجديد عهد الشراكة المصرية والإفريقية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والإفريقية، والإلتزام بالمبادئ القادمة من قوانين جامعة الدول العربية والمفوضية الأفريقية، ودفع العلاقات العربية الإفريقية إلى المحافل الدولية وآفاق تكامليًا بجميع المجالات، والترحيب بالترتيبات الإقليمية الإيجابية التى تقضى على النزاعات والاستفادة بتلك التجارب، وإنشاء صندوق عربى إفريقى من أجل عمليات حفظ السلام بالدول العربية والإفريقية، ووضع آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب مع التأكيد أن خطر الإرهاب هو التحدى الأكبر.

وأوصت الجلسة كذلك بإنشاء صندوق عربى إفريقى لدعم المشروعات الصغيرة الإفريقية العربية بهدف تقديم حوافز مادية، وتعزيز الحوار بين الشباب العربى والإفريقي وإيجاد منصات أساسية لدعم ذلك الحوار، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات الإفريقية والعربية وعرضها بالقمة العربية والإفريقية، وتصميم خريطة لتحديد أماكن جذب الاستثمار العربي الإفريقي، ووضع استراتيجية مشتركة للاكتفاء الذاتى فى الدول العربية والإفريقية، وإنشاء جائزة عربية إفريقية للتميز العالمى نسبة إلى العالمين زويل وتيلر.
loading...

ترشيحاتنا

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

اللجنة الثلاثية ترفض دوري المحترفين

إحالة مدرس مغاغة المتحرش لمحكمة الجنايات بالمنيا

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

قصة حب بين سلطان هندي وملكة جمال فرنسا على نيل أسوان: خلدتها المقابر والورود الحمراء

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

شاهد.. سيارات عائمة في سيول السعودية.. وتوقف الحالة المرورية

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

بعد اعتزاله العمل الإعلامي.. محمد هاني لـ صدى البلد: لا خلافات مع إدارة الـ CBC

متهمو حسم يكشفون تفاصيل عمليتى محاولة اغتيال مفتى الجمهورية والنائب العام المساعد

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟