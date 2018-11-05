المبعوث الأمريكي يكشف حجم خسائر إيران من حزمة العقوبات





وأوضح أن إيران فقدت إيرادات نفطية بحوالي ملياري دولار منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو.



وبدأت الجولة الأولى من العقوبات في أغسطس ، والثانية ، موجة أشد اليوم ضربت أكثر من 700 كيان وفرد إيراني.



قال المبعوث الأمريكي بخصوص إيران، برايان هوك، اليوم، إن أكثر من 20 دولة أوقفت وخفضت استيراد النفط الإيراني خلال الأشهر الـ6 الماضية، استعدادا لفرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، أن هوك قال أن إيران خسرت عشرات المليارات من الدولارات، من خلال فشل الاستثمارات التي كان مخطط لها، في الـ6 أشهر الماضية، وقطع أكثر من 100 شركة كبرى علاقاتها التجارية مع طهران، وخسرت كذلك 2 مليار دولار من الواردات النفطية.