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نجل المؤرخ ميلاد حنا: شباب العالم يحسدون مصر على الرئيس السيسي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:50 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال هاني ميلاد، نجل المؤرخ ميلاد حنا، إن هناك انطباعًا عامًا لدى الشباب الحاضرين في المنتدى بأن السيسي قيادة جيدة، وهناك رغبة لدى معظمهم بوجود قيادة مماثلة لـ"السيسي" في بلادهم. 

وتابع "حنا"، خلال حواره مع فضائية "on e"، أن فكرة منتدى شباب العالم ذكية ورائعة وتخرج عن الأفكار النمطية، لافتًا إلى أنه تحاور مع الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فوجدهم يحسدون مصر على الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ونوه بأن ما يحدث من قبل الجماعات الإرهابية ضد المسيحيين ليس فتنة طائفية، ولكنها جرائم ضد الإنسانية، ويجب التعامل معها وفقَا لهذا الإطار.

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