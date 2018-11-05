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التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:58 م
راندا فارس
راندا فارس
هاني حسين
قالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن والمنسق العام لبرنامج «2 كفاية»، إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير بسبب الموروثات الدينية الخاطئة التي تحرم تنظيم الأسر.

وأضافت "فارس"، في حوارها في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، "يرافقنا في حملات التوعية ممثلون من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، حيث تم تنفيذ 10 ألف زيارة طرق أبواب على مستوى 5 محافظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتابعت: "لدينا 2000 متطوع من داخل القرى التي ننشر فيها حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية"، مضيفا:" الحملة الإعلامية يتم تنفيذها وفقا لإستراتيجية، حيث تم بث 43 ألف تنويه تليفزيونى، و1100 تنويه إذاعي، و129 لافتة طرق بمخاطر الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب".
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