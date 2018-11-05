التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو

قالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن والمنسق العام لبرنامج «2 كفاية»، إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير بسبب الموروثات الدينية الخاطئة التي تحرم تنظيم الأسر.





وأضافت "فارس"، في حوارها في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، "يرافقنا في حملات التوعية ممثلون من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، حيث تم تنفيذ 10 ألف زيارة طرق أبواب على مستوى 5 محافظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



