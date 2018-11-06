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رياضة

رودريجيز يبحث عن العودة لريال مدريد من جديد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
نور عادل
بدأ الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، التفكير في العودة من جديد الي ناديه السابق ريال مدريد الإسباني؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن خاميس يريد العودة إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي، مشيرة إلى أن اللاعب سيضغط على "الملكي" لقبول عودته في الشتاء.

وأضافت أن خاميس يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء كثيرًا منذ تولي نيكو كوفاتش الإدارة الفنية للفريق "البافاري"، خلفًا ليوب هاينكس.

وانتقل رودريجيز إلى صفوف بايرن ميونخ، بعدما فشل في حجز مكانه الأساسي مع مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، موضحة أن اللاعب يريد فعل الشيء نفسه بالرحيل عن بايرن لأنه لا يلعب مع كوفاتش.

ويقضي خاميس موسمه الثاني مع بايرن ميونخ، بعدما رحل للفريق معارًا من ريال مدريد لمدة عامين، مع وجود بند يتيح للنادي الألماني ضمه نهائيًا مقابل 42 مليون يورو، قبل نهاية عام 2018.
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