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محافظات

إحالة 39 صيدليا و51 طبيبا و20 إداريا بأحد مستشفيات أسيوط للتحقيق

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين حافظ
إيهاب عمر
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية بجميع أنواعها في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك لإعادة الانضباط والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والامصال والطعوم والمستلزمات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بتلك المؤسسات الطبية.

كان الدكتور محمد زين الدين، حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أحال 39 صيدليا و51 طبيبا و20 إداريا وفنيا للتحقيقات خلال جولة مفاجئة بمستشفى الايمان العام نظرًا للغياب بدون عذر وترك العمل قبل مواعيد العمل الرسمية.

وفاجأ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المستشفى مرتين في يوم واحد صباحًا ومساءً وتفقد جميع الأقسام وتابع الحالة الصحية للمرضى، واستمع للمرافقين لهم وتابع أعمال العيادات الخارجية وأعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على الفيروسات الكبدية والأمراض غير السارية سعيًا وراء توفير منظومة صحية متكاملة على أعلى مستوى، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها الأخيرة للمحافظة.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته لجنة ضمت إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتفتيش الصيدلي وإدارة المستشفيات وإدارة التمريض وإدارة مكافحة العدوى، وذلك لفحص جميع أعمال المستشفى.
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