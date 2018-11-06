محافظ الدقهلية: لن نسمح بوجود إشغالات تعوق حركة الشارع

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء يشدد على رفع أي إشغالات بكافة شوارع المدن مؤكدا على أنه لن يسمح بوجودها بالشوارع والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتعرقل حركة سير السيارات.



ووجه شاروبيم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من جاهزية خطوط وبالوعات الصرف لمياه الأمطار وإنشاء بالوعات خاصة بالأماكن المنخفضة بالاضافة الى تجهيز سيارات شفط المياه لاستخدامها في المناطق التي تحتاج وجودها.



وشدد المحافظ على استمرار العمل بورديات النظافة على مدار اليوم حتى لا تتوقف عمليات رفع القمامة، وأشار إلى مراجعة كشافات وأعمدة الإنارة أولا بأول والتأكيد على ترميم الحفر بشوارع المدينة وإعادة توزيع وتصميم المطبات بما لا يعوق الحركة ويضمن سلامة المواطنين.



وأشاد شاروبيم بالجهد الذي قام به رئيس مركز ومدينة المنصورة وسرعة رد الفعل تجاه حادث سقوط الاشجار أول أمس بطريق شاوة تلبانة وإعادة حركة المرور لطبيعتها في الحال.