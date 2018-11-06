توني ماهر في ندوة صدى البلد: أحلم بالوقوف أمام أحمد حلمي.. وأحضر لفيلم جديد.. وعودة snl بالعربى صعبة.. ولهذا السبب ابتعدت عن تقديم الكوميديا

توني ماهر في ندوة "صدى البلد":

أحلم بالوقوف أمام أحمد حلمي.. وأحضر لفيلم جديد

هكذا تم اختياري في برنامج snl بالعربى

جرأة البرنامج جذبت الكبار وعودته أصبحت صعبة

لهذا السبب ابتعدت عن تقديم الكوميديا

أتقبل نقد الجمهور على السوشيال ميديا

حل النجم الشاب تونى ماهر ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخبارى فى ندوة خاصة للحديث عن كواليس آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية.تحدث "ماهر" خلال اللقاء عن تحدياته للوصول إلى عالم التمثيل منذ بدايته، وعمله مع المخرج خالد جلال بمركز الإبداع، كما كشف عن موقف عائلته منه خلال قراره لاحتراف التمثيل.ماهر تحدث أيضا عن اختياره لبرنامج snl بالعربى ومصير البرنامج المجهول، وتعاونه مع الفنان هانى سلامة فى مسلسل "فوق السحاب" والفنان ياسر جلال فى مسلسل "رحيم"، وسبب موافقته على تقديم مشاهد قليلة بمسلسل "الحساب يجمع" أمام يسرا.في البداية، أكد الفنان الشاب تونى ماهر أنه يحلم بالوقوف أمام النجم أحمد حلمى فى السينما، مشيرا إلى أنه متابع جيد له حتى من قبل دخوله إلى عالم التمثيل، ويعجب دائما بخياراته وطريقة عمله.وقال "ماهر": "حلمى فنان موهوب وأتمنى الوقوف أمامه فى أحد الأيام ومشاركته فى عمل سينمائى".وأضاف أنه بصدد التحضير لعمل سينمائى أول بالنسبة له، ولكنه لن يستطيع أن يفصح عن اسمه خلال الوقت الحالى ولكنه سوف يكون بطولة مشتركة، ويتمنى البدء فى تصويره قريبا.وكشف الممثل تونى ماهر عن بداية دخوله إلى عالم التمثيل، مشيرا إلى أنه قبل الاحتراف كان يعشق التمثيل وبدأ على مسرح الجامعة وبعض الفرق المستقلة، بعد إصرار والده على دراسته للحقوق انتهى به الحال إلى البحث عن خطوة جديدة يستطيع من خلالها تنمية فتقدم إلى مركز الإبداع الفنى للمخرج خالد جلال.وقال: "كنت من رواد المركز قبل الالتحاق به، ومتابعا جيدا لأعماله السابقة ومعجب بما قدمه من مواهب، وبعد أكثر من محاولة تمكنت من الالتحاق به واستمرت الدراسة حوالى 3 سنوات".وأضاف: "بعض العروض جاءت خلال تقديمى وزملائى لعرض التخرج الذى استمر لنحو عام ونصف العام، لكنى التزمت بالعرض، حتى تم اختيارى مع بعض الأسماء للمشاركة فى برنامج snl بالعربى، وهو ما أعطانى انطلاقة حقيقية وكنت محظوظا بتقديمه".وأكد تونى أن مصير برنامج snl بنسخته العربية لايزال مجهولا، مؤكدا أن عودته أصبحت صعبة خلال الوقت الحالى، بالرغم من العروض التى جاءت من أحد القنوات خارج مصر.وقال إنه لا ينكر وجود بُعد الجرأة فى محتوى البرنامج ولكنه لا يستطيع أيضا أن يعتبرها تجاوزا، خاصة أنه يقدم للكبار فقط.وأضاف: "بعض المسرحيات فى فترات بعينها للقدير سمير غانم احتوت على بعض الإيحاءات التى يمكن اعتبارها خارجة، ومع ذلك لم يقف الجمهور عندها لأنهم نظروا لها بشكل مغاير".وأكد الممثل أنه قصد الابتعاد عن تقديم الكوميديا خلال فترات محددة لإثبات نفسه كممثل شامل، وهو ما حدث عندما قبل تقديم دور صغير مع النجمة يسرا فى مسلسل "الحساب يجمع".وأوضح أنه أثبت نفسه كممثل كوميدي سواء فى بعض الأدوار أو بتواجده مع فريق snl فى نسخته العربية، لأن إضحاك الجمهور هو أصعب ما يمكن تقديمه.وتابع: "وبالفعل كسبت الرهان وأعطانى هذا الدور الصغير أفضلية في المشاركة فيما بعد فى عملين مهمين وهما "فوق السحاب" مع هانى سلامة، و"رحيم" مع ياسر جلال".وأعرب تونى ماهر عن تقديره الكبير للفنان ياسر جلال والذى شاركه بطولة مسلسل "رحيم" خلال شهر رمضان الماضى وحقق نسب مشاهدة كبيرة.وقال إنه تعلق بـ "جلال" على المستوى الإنسانى لما وجد منه من احترام ومعاملة حسنة له ولفريق عمل المسلسل، وأضاف: "بالرغم من تجسيدى لدور شقيق لفنان ياسر جلال والذى يكره له الخير دائما، ويشعر بالغيرة منه لما يتمتع به وسط العائلة والمجتمع، ولكن التحول الإنسانى الذى طرأ عليه بعد وفاته، هو أمر طبيعي وموجود داخل حتى أكبر المجرمين وأخطرهم.وأخيرا، قال توني ماهر إنه يتقبل النقد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناعات أن من حق المشاهدين أن يعبروا عن آرائهم سواء بالسلب أو الإيجاب.وأكد "ماهر" أنه نشط إلى حد كبير على السوشيال ميديا ويحرص على التفاعل مع متابعيه، ولكنه في الوقت نفسه يعطيهم الحق في انتقاده أحيانًا، حيث إنه لن يرضى جميع الأذواق.