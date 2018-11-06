عوض: إفريقيا أهم الأسواق الخارجية المستقبلة لمنتجاتنا من المواسير

قال مصطفى عوض، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع العاملة فى صناعة المواسير والحاصلة على شهادة اعتماد، إن شركته تعمل بشكل دائم فى المشروعات القومية، حيث يتم توريد المواسير بمقاسات مختلفة لتلك المشروعات.



جاء ذلك خلال توزيع شهادات اعتماد لنحو 21 مصنعا بمدينة السادس من أكتوبر من قبل مكتب صبور للاستشارات، والتي تؤهلها للمشاركة فى المشروعات القومية.



وأضاف عوض، أن المصنع يقوم بالتصدير خارج مصر خاصة للسوق الافريقية التي تعد من أهم الأسواق الخارجية التى تستقبل منتجاتهم، لافتا إلى أن حصول المصنع على شهادة اعتماد كمورد سيساهم فى التوسع فى السوق الداخلى والخارجى.