تفاصيل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018، والذي شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات ثرية وحوارات متنوعة حول قضايا السلام والإبداع والتطوير.





وانطلقت خلال أيام المنتدى عدة أنشطة وفعاليات أهمها النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، ومسرح شباب العالم، ومنصة الإبداع والابتكار Freedom. E”"، ومنطقة ريادة الأعمال “Startup Vein”، إضافة إلى انطلاق ماراثون السلام بالدراجات اليوم.





وتبدأ الجلسة الختامية لإعلان توصيات المنتدى في تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم يعقبها إقامة الحفل الختامي للمنتدى، والذي سيكرم الرئيس السيسي خلاله مجموعة من الشباب المبتكرين والمبدعين من مختلف دول العالم.