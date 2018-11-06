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رياضة

تعرف على الترتيب الأسبوعي لقطاع ناشئي كرة القدم فى الأهلي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
واصلت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضها الجيدة منذ بداية الموسم الجاري ٢٠١٨ – ٢٠١٩، في بطولات الجمهورية وبطولات منطقة القاهرة، حيث واصلت صدارتها الترتيب في معظم البطولات.

وتسير فرق قطاع الناشئين بالأهلي، في بطولات الجمهورية بشكل جيد، حيث فاز فريق الشباب مواليد ٩٧ بقيادة عادل عبد الرحمن، على مضيفه بيراميدز ٢ – ١ ، ضمن الجولة الثامنة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري بـ ٢٢ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن مصر المقاصة، مسجلا ٢٤ هدفًا، واستقبلت شباكه ٥ أهداف فقط.

أما فريق مواليد ٩٩ بقيادة مدحت طه إسماعيل، فقد فاز على الاتحاد السكندري ٤ – ٢، ضمن الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة، ويظل منفردًا بصدارة الترتيب، بفارق ٣ نقاط عن إنبي، مسجلا ٢٣ هدفًا بينما استقبل ١٤ هدفًا.

وواصل فريق مواليد ٢٠٠١ بقيادة أحمد سراج انتصاراته للمرة العاشرة على التوالي في الدوري، وهذه المرة على حساب الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، ليواصل تغريده في الصدارة بـ ٣٠ نقطة، بالعلامة الكاملة، بفارق ٧ نقاط عن طلائع الجيش، مسجلًا ٣٨ هدفًا، مقابل ٦ أهداف فقط في مرماه.

أما فريق مواليد ٢٠٠٣ تحت قيادة عادل مصطفى، فقد انتصر على حرس الحدود ٤ – ٠ ضمن الجولة التاسعة، ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة، ليقفز للمركز الخامس، مسجلًا ٢١ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ٢٠ هدفًا، خلال ٨ مباريات لعبها في البطولة، حيث لم تكن له مباراة فى الجولة الخامسة.

وعلى نفس النهج تسير فريق القطاع في بطولات منطقة القاهرة حيث أن فريق مواليد ٢٠٠٠ بقيادة أمين عرابي فقد انتصر على وادي دجلة ٢ – ٠ ، ضمن الجولة الثامنة، ليواصل التربع على الصدارة بـ ٢٢ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن طلائع الجيش ، وسجل الأهلى ٢٥ هدفًا بينما استقبلت شباكه ٥ أهداف.

وأنهى فريق مواليد ٢٠٠٢ تحت قيادة ياسر محمدين بطولة منطقة القاهرة متصدرًا لها، برصيد ١٨ نقطة، بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على مصر للتأمين ٤ – صفر، مسجلًا ٥٩ هدفًا، بينما لم يتلق سوى هدفا واحدا.

أما فريق مواليد ٢٠٠٤ بقيادة محمد سعد فقد خسر أمام المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة، ليتوقف رصيده عند ١٨ نقطة، يحتل بهم المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب وسجل الأحمر ٤٢ هدفا، واستقبل ١٠ أهداف.
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