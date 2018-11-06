نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة قاسية إلى الجماهير غير الأهلاوية في مصر.



وغرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "في حالة فوز الأهلي بالبطولة إن شاء الله.. مهما كان الأسف والحزن المشروع من جانب الأشقاء في تونس.. لن يقارن بحجم المعاناة والحُرقة التي ستصيب قلة من المتعصبين في مصر.. ربنا يكون في عونهم ساعتها".



يذكر أن الأهلي فاز على الترجي التونسي بنتيجة 3 اهداف لهدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة برادس يوم الجمعة المقبل.