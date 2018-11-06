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فن

تامر محسن يقدم ورشة صناعة الأفلام مجانا بستوديو ذات 28 نوفمبر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
نورا نبيل
يقدم ستوديو ذات ورشة إخراج مطورة مجانية مع المخرج تامر محسن يوم 28 نوفمبر الساعة 6 مساء وتستمر الورشة لمدة أربع ساعات يقدم فيها تامر محسن خبرته في المجال ويدخل في مناقشة عامة عن حرفية الإخراج السينمائي وصناعة الأفلام القصيرة .

يذكر أن تامر محسن بعد أن كان مهندسًا معماريًا.. اختار أن يحقق حلمه ويحول شغفه الذي لم يفارقه للحظة بالسينما إلى دراسة الإخراج السينمائي، ويضع قدميه على طريق الإحتراف، لتبدأ رحلة صناعة مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية والإعلانات ودراما العرائس للأطفال، استمرت عشر سنوات ما بين كتابة وإخراج ومونتاج وإنتاج .. بعدها بدأ رحله صناعة الدراما للسينما والتليفزيون . قدم مسلسله التليفزيوني الأول من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد بعنوان "بدون ذكر أسماء" بعده اخرج لنفس الكاتب فيلم "قط وفار"، تبعه بتقديم قصة وإخراج مسلسل "تحت السيطرة " و في رمضان ٢٠١٧ قدم مسلسل " هذا المساء” .. مخرجا ومؤلفا للقصة والمعالجة الدرامية.

كما يقدم ستوديو ذات خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الورش منها ورشة النقد السينمائي مع طارق الشناوي يوم 16 نوفمبر، ورشة الحكي مع الممثلة عارفة عبد الرسول 30 نوفمبر وورشة كتابة السيناريو مع المؤلفة وسام سليمان 17 نوفمبر وورشة الرقص المعاصر مع فلورانس موتين 16 نوفمبر وورشة التصوير الفوتوغرافي مع حسن أمين يوم 2 ديسمبر.

ذات هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضًا ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل
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