وزير الرياضة يهنئ سارة سمير ببرونزية بطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الربّاعة المصرية سارة سمير، التي استطاعت تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الخطف لوزن 71 كجم سيدات، في بطولة العالم التي تنظمها تركمانستان.



وأعرب صبحي عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد أن سارة تسير على الطريق الصحيح في حصد الألقاب والحفاظ على مستواها، وأنها صورة مشرفة للرياضة المصرية.



الجدير بالذكر أن سارة نجحت في رفع ثقل مقداره 105 كجم في محاولتها الأولى، قبل أن تفشل في رفع الثانية ذات الـ110 كجم، ثم نجحت في رفع 111 كجم في محاولتها الأخيرة لتحقق المركز الثالث.



الجدير بالذكر أن الصينية وانجلي زهانج تمكنت من حسم الميدالية الذهبية لهذا الوزن في مسابقات الخطف، بعدما رفعت 115 كجم، ونالت الكازاخستانية ناديزدا ليخاشيفا الميدالية الفضية بعدما رفعت 112 كجم، بفارق كيلوجرام واحد عن الربّاعة المصرية.