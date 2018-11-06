ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد ارتفاع نسب الغياب بين طلاب المرحلة الثانوية وخاصة بالصف الثالث الثانوي.

وبناء عليه أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25 ، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل.

كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام ، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الالكتروني لتسجيل الغياب ومتابعة ذلك من مدير كل إدارة تعليمية يوميًا.

وأوصت الوزارة جميع المدارس بالاهتمام بتطابق بيان الغياب الورقي والالكتروني والمقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلي للطلاب ، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وارسالها لأولياء الأمور.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التركيز والاهتمام من المتابعين والموجهين على التقييم الفني وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة ، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة مدراء المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسي ، إلى جانب متابعة تطبيق لائحة الانضباط .

وقالت الوزارة، أنه سيتم إحالة من يتقاعس أو يخالف التعليمات السابق ذكرها، للمساءلة القانونية مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وانتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس الثانوية العامة ، والوصول للنتائج المرجوة.
التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة
loading...

ترشيحاتنا

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

اتهام نادي مانشستر سيتي بمخالفة قواعد اللعب المالي في دوري أبطال أوروبا

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

انفراد.. الكاف يرفض تظلم الترجى ويؤكد غياب كوم والذوادى أمام الأهلي

الهدوء والثقة يسيطران على الأهلى فى تونس قبل مواجهة الترجى..صور

15 رسالة من الرئيس السيسي خلال جلسة الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

إيران تكشف عن منظومة صواريخ مرصاد الدفاعية الجديدة.. صور

بوست رجل رئيس المدينة فركلني بقدمه.. بائعة الخضار لـ صدى البلد: اتهنت قدام أطفالي والاعتذار مش كفاية

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

الكاف يدرس تغيير طاقم حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

السيسي: محمد بن زايد أخي وحبيبي وليس مجرد صديق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

أعلام مصر تزين جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم.. فيديو
لحظة وصول الرئيس السيسي لحضور توصيات منتدى شباب العالم ..فيديو
بعد قليل .. إعلان توصيات منتدى شباب العالم .. فيديو
شاهد .. انتصار السيسي تعلق على إدارة أول مذيعة كفيفة لجلسة بمنتدى الشباب
الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟