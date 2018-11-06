التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد ارتفاع نسب الغياب بين طلاب المرحلة الثانوية وخاصة بالصف الثالث الثانوي.



وبناء عليه أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25 ، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل.



كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام ، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الالكتروني لتسجيل الغياب ومتابعة ذلك من مدير كل إدارة تعليمية يوميًا.



وأوصت الوزارة جميع المدارس بالاهتمام بتطابق بيان الغياب الورقي والالكتروني والمقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلي للطلاب ، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وارسالها لأولياء الأمور.



كما أكدت الوزارة على ضرورة التركيز والاهتمام من المتابعين والموجهين على التقييم الفني وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة ، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.



وشددت الوزارة كذلك على ضرورة مدراء المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسي ، إلى جانب متابعة تطبيق لائحة الانضباط .



وقالت الوزارة، أنه سيتم إحالة من يتقاعس أو يخالف التعليمات السابق ذكرها، للمساءلة القانونية مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وانتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس الثانوية العامة ، والوصول للنتائج المرجوة.