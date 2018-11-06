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أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:01 م
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا الأربعاء ، بمقر مجلس الوزراء.

من المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

من المقرر أيضا أن يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

يستعرض اجتماع الحكومة آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

يستكمل الاجتماع كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
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