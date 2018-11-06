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أحمد موسى يشكر تونس على التأمين المتميز لبعثة الأهلي قبل لقاء الترجى.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي وصل إلى تونس للمشاركة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة نادي الترجي التونسي.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "شكرا لرجال الأمن في تونس على التأمين المتميز لـ بعثة النادي الأهلي".

وتابع: "مباراة مهمة مرتقبة، وتحية إلى الأشقاء في تونس لتأمين فندق إقامة بعثة النادي الأهلي"، مضيفا: "الاتحاد المصري أعلن دعمه الكامل لمطالب النادي الأهلي لدى الإتحاد الأفريقي تجاه العقوبات العاجلة التي أصدرتها لجنة الانضباط بالكاف ضد النادي الأهلي".
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