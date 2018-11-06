نائب أوباما: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الحدث الأهم في حياتي

أكد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق أنه سيصاب بـ"صدمة" حال هزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات المتحدة.



ووصف بايدن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بالحدث الأهم في حياته، حيث قال: "إن هذه الانتخابات هي الأهم طوال حياتي"، وفق ما صرح به لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



يأتي ذلك في الوقت الذي وصف المراقبون والخبراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بأنها استفتاء على شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.