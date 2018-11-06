ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

قال ويلرد مازيكوماني، ملك قبيلة في ملاوي، إنه تولى منصب ملك القبيلة في عمر الـ 16 عاما، وهذه القبيلة متواجدة في مالاوي وموزمبيق وتنزانيا وجنوب أفريقيا.



وأضاف " مازيكوماني " خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أن منتدى شباب العالم يمكن شباب وقادة العالم من تقاسم المعرفة فيما يتعلق بالاتحاد والحب والسلام، وتبادل الأفكار والتعلم من قادة العالم.



وتابع:" أعمل مع الحكومات والمواطنين على صياغة السياسات وعملية التنفيذ والرصد لتقديم أمة صامدة من أجل مستقبل أفضل لشعب ملاوي"، مضيفا:" فخر لي أن أكون عضو في منتدى شباب العالم".



وأكمل:" مصر ومالاوي تجمعهم علاقات طيبة وعندما ننظر إلى دور مصر الرائع مع مالاوي خلال الأربع أعوام الماضية من خلال سفير مصر في مالاوي ماهر العدوى، فإنني اعطيه اللقب الملكي لقبيلتنا ويعني «الدعامة»، والعلاقة بين البلدين ستكون أقوى والعلاقة ستكون أقوى بين مصر والعالم أكمل، وأتطلع لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في العام القادم" .



