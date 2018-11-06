المقاولون العرب يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الإنتاج الحربي

استعاد المقاولون العرب، نغمة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة، على حساب ضيفه الإنتاج الحربي بثنائية دون رد، اليوم الثلاثاء، على استاد الجبل الأخضر، في إطار الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري.



سجل ثنائية المقاولون، محمد طلعت ولويس هينستروزا في الدقيقتين 39 و66 من عمر المباراة.



وتعرض محمد إبراهيم "سوستة"، لاعب المقاولون العرب للطرد، في الدقيقة 54.



ولم ينتصر المقاولون العرب، منذ تغلبه على سموحة في 12 سبتمبر الماضي في الجولة السادسة للدوري، وغابت الانتصارات في 5 مباريات.



ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة مغادرًا المركز الأخير وتقدم للمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 19 نقطة في المركز الرابع.