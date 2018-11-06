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عبد الصبور عن اختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي: خطوة إيجابية وتصحيح لسلبيات الماضي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:44 م
النائب يس عبد الصبور
النائب يس عبد الصبور
محمود فايد
قال النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب ، عن محافظة أسوان، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، باختيار محافظة أسوان كعاصمة للشباب الإفريقي خطوة على الطريق الصحيح نحو دعم التوجه المصري نحو إفريقيا، وتأكيد فعال نحو الإيمان الحقيقي من جانب الرئيس بدور الشباب.

جاء في تصريحات خاصة، مؤكدا أن منتدي شباب العالم، رسائله واضحة علي أرض الواقع، ومن ثم لمسناها مبكرا في قرار الرئيس باختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، خاصة أن مناقشات المنتدى شهدت المطالبات بذلك، مؤكدا علي أن ذلك يؤكد جدية الرئيس وإيمانه الحقيقي بالشباب ودورهم بالمجتمع والعالم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي خطوة لاحقة لما أتخذه الرئيس في وقت لاحق باعتبار أسوان أيضا عاصمة للثقافة، مؤكدا علي أن مثل هذه القرارات محل تقدير وإحترام من أبناء أسوان، والشعب الأسواني،لما يمثله من إهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مصر.

في السياق ذاته أكدعبدالصبور علي دعمه وتقديره الكامل للقرارات التي تتخذ من قبل الرئيس السيسي نحو أسوان، وجعلها مسار إهتمام العالم بكل المحافل الدولية والإقليمية لما يمثله ذلك من دور فعال نحو تطويرها والنهوض بقدراتها في مختلف المجالات.
وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بأن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بعام 2019، سيلقي بظلاله علي هذا القرار، حيث ستكون المحافظة ملتقي للشباب العربي والإفريقي ، وهذه خطوة إيجابية نحو التوجه المصري نحو إفريقيا.

واختتم عبدالصبور حديثه" السيسي يصوب ما خلفته الفترات الماضية من سلبيات نحو إفريقيا التي تعد بعد أمن قومي لنا جميعا،ونحو الشباب الذين يعدون قوة أساسية نحو بناء الدول قائلا"السيسي يصوب أخطاء الماضي وسلبياته نحو إفريقيا والشباب
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