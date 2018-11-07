الحزب الجمهوري يوجه ضربة موجعة للديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ

حقق الحزب الجمهوري تقدمًا بفارق شاسع على مقاعد مجلس الشيوخ، ضمن انتخابات التجديد النصفي، بعد فرز 80% من الأصوات الخاصة بمجلس الشيوخ.





وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حصد الجمهوريون 45 مقعدا، بفارق 11 مقعدا عن الديمقراطيين، الذين حصدوا 34 مقعدا، بينما حصد حزبا آخر، مقعدا واحدا حتى الآن، من أصل 100 مقعدا.



