الحزب الجمهوري يوجه ضربة موجعة للديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ

حقق الحزب الجمهوري تقدمًا بفارق شاسع على مقاعد مجلس الشيوخ، ضمن انتخابات التجديد النصفي، بعد فرز 80% من الأصوات الخاصة بمجلس الشيوخ.
وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حصد الجمهوريون 45 مقعدا، بفارق 11 مقعدا عن الديمقراطيين، الذين حصدوا 34 مقعدا، بينما حصد حزبا آخر، مقعدا واحدا حتى الآن، من أصل 100 مقعدا.
وتحظى انتخابات التجديد النصفي بأهمية كبيرة، إذ يحاول الجمهوريون ضمان استمرار الأغلبية لهم من أجل تنفيذ البرامج التي وعد بها ترامب خلال حملته الرئاسية العامين الأولين من انتخابه، بينما يحاول الديمقراطيين بالعودة من جديد إلى تصدر السياسية بانتزاع الأغلبية من الجمهوريين.