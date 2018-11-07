توخيل يكشف عن ميزة تعادل سان جيرمان مع نابولي

حدد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، الميزة الوحيدة من تعادل فريقه أمام نابولي، بنتيجة 1-1 امس الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال توخيل، في تصريحات لصحيفة ليكيب "الشيء الأبرز أن فرصنا في التأهل باتت في أيدينا وتعتمد علينا فقط من خلال الفوز في مباراتي ليفربول والنجم الأحمر".



وأضاف :"نابولي ضغط بكل قوة علينا، فهو فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، الفريق الإيطالي غامر هجوميًا بشكل كبير".



وتابع توخيل: "لم يكن من السهل أداء المهام الدفاعية أمامهم، لم ننجح في غلق المساحات من الأمام، بل تقهقرنا كثيرًا للخلف".



وأوضح: "حاولنا استغلال الهجمات المرتدة، ولكن عابنا بعض الأمور الفنية، ثم احتسبت ضدنا ركلة جزاء من هجمة ليست خطيرة، علمت أن لاعب نابولي كان متسللًا، إضافة إلى استحقاق خوان بيرنات لركلة جزاء".



ونوه "الحظ عامل مهم للغاية في مباريات بين فريقين بنفس القوة، التعادل نتيجة صعب تقبلها، ولكن يجب البناء عليها للمستقبل".



وأتم "الفوز على نابولي في معقله سان باولو، لم يكن ممكنا، فالمجموعة قوية وحساباتها صعبة للغاية".