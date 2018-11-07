ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سيناتور ديمقراطي يحذر ترامب: سنلقنك درسا قاسيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدر السيناتور الأمريكي الديمقراطي، جيري نادلر، بيانًا شديد اللهجة حذر فيه الرئيس دونالد ترامب وإدارته، مؤكدًا أن المعسكر الديمقراطي "سيلقنه درسًا قاسيًا" بعد حصوله على أغلبية مجلس النواب عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن نادلر قوله: "هذه الانتخابات تتمحور حول المساءلة القانونية لترامب، وقد لا يحب الرئيس سماع هذا الأمر، لكنه وإدارته سيكونان عرضه للحساب والمساءلة".

وأضاف: "سنلقنه درسًا قاسيًا سيتعلم بعده أن لا أحد فوق القانون والدستور".

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".
loading...

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: عدم تأييدي للخطيب ليس كفرًا ومش عاجبني سكوت المجلس.. فيديو

باريس تلغي لقاء بين بوتين ونتنياهو لمناقشة أزمة الطائرة الروسية

مجدي عبد الغني: كهربا يقوم بتصرفات غير لائقة مع مدربه

12 دولة عربية تشارك في المؤتمر الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل

اكتشاف أقمار جديدة لكوكب الأرض

طريقة سريعة لتحضير الشاورما بمذاق أشهر المطاعم وسعر أقل

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

سبب غريب وراء تغيير جورجيت اسمها إلى جينا سليم

فوائد غير متوقعة لتناول فص من الثوم على الريق

مجدي عبدالغني: لا إلغاء للدوري أو الكأس إذا فاز الأهلي بدوري الأبطال

مجدي عبد الغني: عدلي القيعي لا يمثل الأهلي وحده.. فيديو

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟