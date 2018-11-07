سيناتور ديمقراطي يحذر ترامب: سنلقنك درسا قاسيا

أصدر السيناتور الأمريكي الديمقراطي، جيري نادلر، بيانًا شديد اللهجة حذر فيه الرئيس دونالد ترامب وإدارته، مؤكدًا أن المعسكر الديمقراطي "سيلقنه درسًا قاسيًا" بعد حصوله على أغلبية مجلس النواب عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء.



ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن نادلر قوله: "هذه الانتخابات تتمحور حول المساءلة القانونية لترامب، وقد لا يحب الرئيس سماع هذا الأمر، لكنه وإدارته سيكونان عرضه للحساب والمساءلة".



وأضاف: "سنلقنه درسًا قاسيًا سيتعلم بعده أن لا أحد فوق القانون والدستور".



وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.



في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.



وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".