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فن

الحفرة يواصل تصدره نسب المشاهدة في تركيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "الحفرة" نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أول أمس الاثنين، وبذلك يكون قد نجح فى الاحتفاظ بالمركز الأول منذ عرضه.


حل في المركز الثاني مسلسل "العهد"، أما مسلسل "التفاح الممنوع" فاحتل المركز الثالث، في حين جاء مسلسل "سمك أيجه ".

ويعد هذا الأسبوع الاول الذى يخرج فيه مسلسل " تكسرات الروح " من القائمة نظرًا الى إيقافه لعدم تحقيقه النسب المتوقعة من المشاهدة.
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