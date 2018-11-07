خبير أرصاد: أمطار خفيفة شمال البلاد اليوم تمتد للقاهرة

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير اليوم الأربعاء، إلى طقس غائم معظم ساعات النهار مصحوبا بسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة على السلوم وسيدى برانى، قد تمتد للقاهرة والوجه البحرى بكميات خفيفة.



وأضاف وحيد سعودي، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة القادم أمطارا ما بين الغزيرة إلى متوسطة الشده على السواحل الغربية للبلاد ( السلوم و سيدى برانى ومطروح والإسكندرية )، بالإضافة إلى السواحل الشرقية للبلاد عند مدينتى العريش ورفح المصرية.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد بكميات خفيفة جدا للقاهرة، ويسود طقس غائم معتدل الحرارة خلال ساعات النهار يميل للبروده ليلا، وحذر من الشبورة في الصباح الباكر على معظم الطرق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الطقس حتى السبت المقبل.