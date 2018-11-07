شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة تونس

يعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى، اليوم الأربعاء، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، يوم ١٢ نوفمبر الجارى، استعدادا للمباراة الودية الدولية مع نظيره التونسى المقرر اقامتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري ضمن استعدادات المنتخب الأولمبى لبطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو.





ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد من أجل التأهل والتواجد ضمن كبار العالم.



