الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

مع بداية شهر نوفمبر يبدأ موسم الأغنياء والفقراء أيضا بسوق السمك بدمياط وجميع أسواق الأسماك بمختلف أنحاء المحافظة.

ما هي الفوارغ؟

تبدأ أسواق الأسماك في دمياط بالإعلان عن موسم البطارخ والفوارغ، والدمايطة ينتظرون هذا الموسم بمختلف طبقاتهم، فالطبقة الغنية تنتظر البطارخ الغالية الثمن، والفقيرة تنتظر فوارغ الأسماك بعد نزع البطارخ منها نظرا لأنها تباع بسعر أقل من سعرها الأصلي، فهي تسمى "البورى الفارغ".





تبدأ أسواق الأسماك في دمياط بالإعلان عن موسم البطارخ والفوارغ، والدمايطة ينتظرون هذا الموسم بمختلف طبقاتهم، فالطبقة الغنية تنتظر البطارخ الغالية الثمن، والفقيرة تنتظر فوارغ الأسماك بعد نزع البطارخ منها نظرا لأنها تباع بسعر أقل من سعرها الأصلي، فهي تسمى "البورى الفارغ".

أسعار فلكية أسعار البطارخ تبدأ من 200 جنيه، وهذا الموسم وصلت إلى 800 جنيه، وتعد البطارخ من أغلى وأفخم المأكولات البحرية، بأسواق السمك بدمياط ولا يأتي زائر لدمياط إلا ويسأل عن البطارخ بسوق القنطرة بدمياط، وهو أشهر أسواق الأسماك بدمياط والذى يستعد استعدادا خاصا بهذا الموسم ويتسابق تجار الأسماك إلى عمل عروض على أسعار البطارخ والفوارغ، بحسب اختلاف الحجم وطبيعة الأسماك، إن كانت من أسماك المزارع أو البحر المتوسط.

الغلابة يستفيدون

ويستمر موسم البطارخ حتى نهاية شهر ديسمبر، وخلال تلك الفترة ينتعش حال الأسواق نظرا للإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء الفوارغ من السمك البورى، ففي الأيام العادية بعيدا عن موسم البطارخ يصل سعر كيلو البورى إلى 100 جنيه، أما في موسم البطارخ، وبعد تفريغ البوري من البطارخ لا يزيد سعره على 25 جنيها، وهو ما يعد ملائما للمواطن الدمياطى البسيط، فموسم البطارخ فرصة للبسطاء لتناول البورى أكثر من مرة أسبوعيا .



وتقول أماني السيد، ربة منزل، إن موسم البطارخ ليس للأغنياء فقط صحيح ما بناكلش بطارخ بس بناكل بورى واللى سعره يصل الى 100 جنيه للكيلو بنجيبه ب25 جنيه في بنشتريه فوارغ ونصنع منه البورى المحشي والسنجارى وأنواع مختلفة فكل ربات البيوت ينتظرن موسم البطارخ كل عام لشراء كميات من السمك البورى "الفوارغ" خاصة بعد انخفاض سعره بعد نزع البطارخ منه، فعلى حد قولها" البطارخ نتركها للأغنياء واحنا الغلابة بناكل الفوارغ ".



وأضافت أنه طوال أيام السنة بعيدا عن موسم البطارخ سعر البورى لا يقل عن 70 جنيه للكيلو يصل إلى 100 جنيه ولكن في موسم البطارخ وبعد نزعها من البورى بنشترى الكيلو 25 جنيه فمن السهل شراء أكثر من مرة في الاسبوع وجبة بورى لأسرتي .



موسم عزومات السمك



ويقول ابراهيم طمان، مواطن، إن موسم البطارخ نقذ الاسر البسيطة فعلى مدار الشهرين نشترى كميات كبيرة من سمك البورى فوارغ البطارخ فمن الممكن ان اشترى اكثر من مرة على مدار الاسبوع و تكثر العزومات بالمنازل، فـ السعر مغرى للغاية والطعم لا يختلف كثيرا، الفوارغ انضف وافضل بكثير من البورى قبل تفريغ البطارخ منها .

وأضاف أن تجار السمك يكسبون مكاسب كبيرة خلال موسم البطارخ، فسعر الكبير يقترب من الألف جنيه، وبالنسبة لهم الفوارغ بواقى لا يستفيدون بها، فلهذا يقوونم ببيعها ويستفيد بها المواطن البسيط .



من جانبه، يقول محمود الجوادى، تاجر أسماك بسوق القنطرة، إن موسم البطارخ من كل عام يعد أهم المواسم بالنسبة لتجار الأسماك نظرا لأن البطارخ تباع بسعر عالٍ يبدأ من 200 جنيه ويصل إلى 800 جنيه فأكثر على حسب النوع والحجم وكذلك فوارغ الأسماك، ويتم الاستفادة منها وبيعها لتنوع صناعتها سواء "سنجاري "أو شويها بعد تتبيلها من الداخل وسعر كيلو البوري بعد نزع البطارخ يبدأ من 25 جنيها ولا يزيد على 35 جنيها في حين أن سعر كيلو البورى قبل نزع البطارخ لا يقل عن 100 جنيه، وهذا يعد فرصة للمواطنين بشراء البورى بسعر أرخص وأوفر .