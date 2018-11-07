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حوادث

ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
محمود زيدان
شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط م.س.ع سن ١٩ عامل عادي ومقيم قسم ثان كفرالشيخ،وبحوزته طبنجة معدلة عيار ٩مم بقصد الدفاع، م.أ.م سن ٣٠ عامل ومقيم بندر دسوق سبق اتهامه في ٦ قضايا مابين سرقة ، مخدرات آخرهم القضية رقم ٥٥٢٨ / ٢٠١٧ جنح قسم دسوق "سرقة "، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢ بقصد الدفاع و ٨٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ١٢٠ جنيهًا و هاتف، و ضبط ل.م.ع سن ٣١ ربة منزل ومقيمة بندر دسوق وبحوزتها ٤٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ١٥٠ جنيهًا.

كما نجحت المباحث في ضبط هـ.ا.ا سن ٢٢ ربة منزل ومقيمة قسم ثان كفر الشيخ، وبحوزتها ١٥٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ٧٠٠٠جنيه وهاتفين، وم.ا.ا سن ٢٥ عامل ومقيم سيدي غازي مركز كفر الشيخ، سبق اتهامه في القضية رقم ٩٢٨١/ ٢٠١٣م جنايات قسم أول كفر الشيخ " مخدرات "، وبحوزته ١٥٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ٨٠٠٠ جنيه و هاتف و مطواة بقصد الدفاع.

وتمكنت مباحث قسم ثان كفر الشيخ تحت إشراف العميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، من ضبط م.م.ص سن ١٩ عامل ومقيم قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في القضية رقم ١٦٩/ ٢٠١٦ جنح قسم أول كفر الشيخ " آداب عامة "، وبحوزته ٣٠ جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و ١٥٠ جنيهًا وهاتفين.

وألقت مباحث مركز بيلا برئاسة الرائد محمد قطاطو، القبض على ي.ع.ا سن ٣٣ عامل ومقيم الجرايدة مركز بيلا، سبق اتهامه في ٣ قضايا مابين مشاجرة ، مخدرات ، سرقة آخرهم في القضية رقم ٢٢٤٤٧/ ٢٠١٥ جنح قسم أول المنصورة "سرقة "، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقتين بقصد الدفاع و ٢ كيلو جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار و ٣٢٠ جنيهًا.
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 7 متهمين في كفر الشيخ.. صور
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