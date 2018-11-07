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اقتصاد

بنك مصر يفتتح فرعا جديدا بشرم الشيخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:32 م
بنك مصر
بنك مصر
احمد عبد القوى
قام بنك مصر بإضافة فرع جديد لشبكة فروعه المتميزة -فرع بنك مصر بالسوق القديم بشرم الشيخ- ليصل بعدد فروعه في محافظة جنوب سيناء لـ 24 فرعًا، وافتتح الفرع اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء وحسام الدين عبدالوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وذلك يوم الاثنين الموافق 5/11/2018، وحضر الافتتاح من بنك مصر كل من طارق على -رئيس قطاع الشئون الإدارية والهندسية، ود. فاطمة الجولى-رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، وأحمد العادلي – مدير عام منطقة سيناء، بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك والشخصيات العامة.

وزود البنك الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة ليصبح بذلك اضافة متميزة لسلسلة فروعه؛ والتي تصل إلى العملاء أينما يكونون من خلال شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 620 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه من خلال نظام الربط الإلكتروني بين كافة فروع البنك ليسهل على العميل التعامل على حساباته من أي فرع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تزويد الفرع بعدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات المستحدثة التي تقدمها آلات الصراف الآلي، هذا ويقدم الفرع خدمات مصرفية غير تقليدية حيث يبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثامنة مساء التقديم خدمات مصرفية متكاملة، ومن الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة مساء لتقديم خدمات استبدال العملة.

ويحرص بنك مصر باعتباره أداة مالية وطنية على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك في إطار استراتيجيته التوسعية وتماشيًا مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، حيث يستهدف بنك مصر إنشاء عدد كبير من الفروع الجديدة خلال الأعوام القليلة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022، ويعد البنك الأوسع انتشارا في مصر والشرق الأوسط طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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