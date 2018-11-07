الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

صعد الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة الأندية العربية بنسختها الـ30، المقامة في تونس، بعد تغلبه على نظيره البحرين البحريني بنتيجة 3-1، في الدور نصف النهائي.
وكان الأهلي صعد لقبل النهائي، بعد فوزه على التقدم الرياضي التميمي التونسي، بنتيجة 3-0، في إطار الدور ربع النهائي بالبطولة.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي، في المباراة النهائية من البطولة، غدا، الخميس، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فريقي قطر القطري، وسار البحريني.
وكان الأهلي صعد لقبل النهائي، بعد فوزه على التقدم الرياضي التميمي التونسي، بنتيجة 3-0، في إطار الدور ربع النهائي بالبطولة.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي، في المباراة النهائية من البطولة، غدا، الخميس، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فريقي قطر القطري، وسار البحريني.