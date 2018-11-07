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رياضة

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
صعد الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة الأندية العربية بنسختها الـ30، المقامة في تونس، بعد تغلبه على نظيره البحرين البحريني بنتيجة 3-1، في الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي صعد لقبل النهائي، بعد فوزه على التقدم الرياضي التميمي التونسي، بنتيجة 3-0، في إطار الدور ربع النهائي بالبطولة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، في المباراة النهائية من البطولة، غدا، الخميس، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فريقي قطر القطري، وسار البحريني.
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