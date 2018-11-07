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التموين تغلق باب تحديث بيانات البطاقات خلال ساعات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أنه سيتم حصر أعداد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم، بداية من الغد، مناشدا الجميع بسرعة تحديث بياناتهم قبل انتهاء اليوم، الأربعاء.

وأضاف كمال في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن وزارة التموين فتحت باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقة التموين، واستقبال طلبات المواطنين في هذا الشأن.

وأوضح أن التظلمات من أخطاء بيانات البطاقة التموينية، لن تتم إلا من خلال تقديم إحدى الاستمارات التابعة لمكاتب التموين، قائلا: "مفيش تظلم علي المواقع الالكترونية".
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