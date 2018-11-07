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إبراهيم الشهابي: على العالم الاقتداء بمصر في تقبلها للآخر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال إبراهيم الشهابي، عضو لجنة التنسيق بين شباب الأحزاب واتحاد الطلاب الأفريقي، إن مصر منذ 7 آلاف عام ملتقى للحضارات.

وتابع الشهابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير » على قناة صدى البلد «ثقافة قبول الآخر جزء أصيل من الهوية المصرية، فنحن نتميز بالوسطية والعالم في حاجة إلى استعادة فكرة نقبل الآخر كما يحدث بمصر»، مشيرا إلى أن الشباب المصري واجه الفوضى وعاصر التنظيمات الإرهابية وهي تحاول استخدام الدين لتحقيق مصالحها.

وأكد الشهابي أن المشاركين في منتدى شباب العالم مثلوا جميع شرائح الشباب المصري.
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